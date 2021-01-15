Сын Трампа обратился к Илону Маску с необычной просьбой

Трамп-младший обратился к Илону Маску с просьбой. Фото: Reuters

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, попросил американского миллиардера Илона Маска создать новую соцсеть.

Об этом он написал в среду, 13 января, в Instagram.

"Если Маск может в частном порядке отправлять людей в космос, я уверен, что он сможет создать беспристрастную социальную сеть. Думаю, есть много американцев, которым бы это понравилось, они бы искренне поддержали это", - прокомментировал Трамп-младший.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассмотрение импичмента Трампа начнут в день инаугурации Байдена

Пока Маск не дал комментариев по поводу просьбы Трампа-младшего.

Миллиардер был не согласен с блокировкой аккаунта президента Трампа в Twitter.

"Многие люди будут очень недовольны тем, что крупные технологические компании на западном побережье США являются арбитрами свободы", - отметил Маск.

View this post on Instagram A post shared by Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr)

В пятницу, 15 января, США рассекретит документы, связанные с вероятным сговором между членами администрации Дональда Трампа и России.