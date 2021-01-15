Сын Трампа обратился к Илону Маску с необычной просьбой

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, попросил американского миллиардера Илона Маска создать новую соцсеть.
Об этом он написал в среду, 13 января, в Instagram.
"Если Маск может в частном порядке отправлять людей в космос, я уверен, что он сможет создать беспристрастную социальную сеть. Думаю, есть много американцев, которым бы это понравилось, они бы искренне поддержали это", - прокомментировал Трамп-младший.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассмотрение импичмента Трампа начнут в день инаугурации Байдена
Пока Маск не дал комментариев по поводу просьбы Трампа-младшего.
Миллиардер был не согласен с блокировкой аккаунта президента Трампа в Twitter.
"Многие люди будут очень недовольны тем, что крупные технологические компании на западном побережье США являются арбитрами свободы", - отметил Маск.
View this post on Instagram
В пятницу, 15 января, США рассекретит документы, связанные с вероятным сговором между членами администрации Дональда Трампа и России.
Комментарии