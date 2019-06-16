Священники одели строительные каски во время мессы в Нотр-Даме

В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) впервые за 2 месяца после пожара состоялось богослужение.

Богослужение в честь освящения алтаря состоялось в часовне собора, которая не была охвачена пожаром. Участие в мессе приняли 30 человек, большинство из которых - священники, сообщает France.Info.

Среди участников богослужения присутствовали архиепископ Парижа Мишель Опет и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

Автор: France.Info. В Нотр-Даме впервые после пожара провели мессу

В целях безопасности все участники богослужения были в строительных касках.

Автор: France.Info. В Нотр-Даме впервые после пожара провели мессу

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Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в той части здания, которая находилась на реконструкции.

Пожарные смогли сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.

Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.