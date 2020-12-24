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Католического священника и монахиню приговорили к пожизненному заключению за убийство монахини в монастыре в Индии почти 30 лет тому.

Отца Томаса Коттура и сестру Сефи осудили за убийство 21-летней сестры Абхай 1992-го и уничтожение доказательств. Об этом пишет ВВС.

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Пара убила ее после того, как монахиня наткнулась на них, когда занимались сексом. Местная полиция сначала думала, что девушка совершила самоубийство. Но расследование показало, что ее убил кто-то из монастыря. 55-летняя Сефи публично не комментировала приговор, а 69-летний отец настаивает на невиновности.

"Я не сделал ничего плохого. Бог со мной", - сказал он перед судом.

Еще одного священника этого монастыря, отца Хосе Поотриккаила, прокуратура обвинила в незаконных отношениях с Сефи. Его арестовали и обвинили в убийстве 2008-го, но позже оправдали из-за недостатка улик.

Тело Абхай нашли в колодце монастыря святого Пия X в городе Коттаям, на юге Индии. Суд выяснил, что перед смертью сестра проснулась утром 27 марта 1992-го и зашла на кухню монастыря за водой из холодильника. Там увидела пару, которая занималась сексом. Опасаясь, что монахиня все расскажет, пара ее убила и лишилась тела.

Местная и региональная полиция считали, что монахиня покончила с собой. Центральное бюро расследований Индии 1993 года занялось делом и выяснило, что Абхай убили, но не установила подозреваемых.

После приговора суда в отношении отца Хосе 2008-го бюро возобновило расследование и арестовало отца Томаса, отца Хосе и сестру Сефи, обвинив в преступлении, но впоследствии всех освободили под залог. До сих пор шло следствие и суд.