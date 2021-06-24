Священник нюхал кокаин и облил епископов кислотой

Православна церковь в Греции / Wikimedia Commons

Полиция арестовала священника, напавшего на епископов греческой православной церкви в монастыре Петраки в Афинах.

Священник облил кислотой семерых епископов, собравшихся в монастыре, чтобы рассмотреть вопрос об отстранении его от священства. Также были обожжены двое адвокатов, участвовавших в допросе священника. Об этом пишет Rzeczpospolita.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину на годовщину Независимости - Порошенко

Епископы сожгли лица и руки. Всех доставили в больницу. Охранник монастыря, сумевший схватить священника, пытавшегося сбежать с места нападения, также получил ожоги. Охранник тоже попал в больницу.

Трое епископов все еще находятся в больнице после нападения в среду, 23 июня. Их состояние тяжелое, признал министр здравоохранения Греции Василис Какилиас.

Священника, напавший на епископов, должны были отстранить от священства после того, как у него нашли 1,8 г кокаина. Священник на показаниях в прокуратуре признал, что хранил кокаин "для личного пользования".

Косовский канал РТК показал документальный фильм VIRUSSIA о преступлениях россиян на Балканах в югославских войнах, шпионских скандалах для противодействия Кремлем интеграции балканских стран в ЕС и НАТО, работе боевиков Группы "Вагнер" и о российском влияние на Сербию. Лента вышла на албанском языке с английскими субтитрами. Фильм состоит из четырех частей: безопасность, пропаганда, дипломатия и роль православной церкви.