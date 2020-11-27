Священник 12 лет удерживал в неволе женщину

Город Лугано. Иллюстративное фото / Wikipedia

В Швейцарии арестовали 80-летнего священника Армандо С., который 12 лет удерживал в неволе 48-летнюю женщину.

Ее обнаружили случайно электрики из Лугано. Это город в италоязычном кантоне Тичино. Они должны были заменить электропроводку, но не смогли войти в дом, потому что священник отказался открыть дверь. После безуспешных попыток из соображений безопасности отключили электричество и сообщили о странном случае в полицию. Об этом пишет польское Radio ZET со ссылкой на швейцарское издание Blick.

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Полиция заинтересовалась делом. Приехала 20 ноября к дому Армандо рядом с церковью Сан-Лоренцо. Это резиденция священников на пенсии. Когда вошли, увидели в доме много мусора и почувствовали неприятный запах. Именно тогда обнаружили женщину-рабыню финской национальности. У нее не было документов. В доме провела 12 лет.

По предварительным данным, Армандо С. познакомился с ней в интернете. Финка приехала как домработница. Священник говорил случайным свидетелям, что она его родственница.

Армандо С. обвинили в удержании человека в неволе и нанесении телесных повреждений женщине. Его арестовали.