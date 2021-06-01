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вторник, 01 июня 2021 14:49

Свитолина с победы начала Открытый чемпионат Франции

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Свитолина с победы начала Открытый чемпионат Франции
В Свитолиной біли проблемі во втором сете. Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) стартовала с победы в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче первого круга украинка, посеянная под пятым номером, одолела 17-летнюю Осеан Бабель из Франции (№1111 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.

Элина Свитолина (Украина) - Осеан Бабель (Франция) - 6:2, 7:5.

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Во втором круге Свитолина сыграет против Энн Ли с США (№75 WTA), которая ранее деклассировала Маргариту Гаспарян (№100 WTA), отдав россиянке всего один гейм. В июле Элина Свитолина запланировала свадьбу.

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