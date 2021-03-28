Сверить часы: Евросоюз перешел на летнее время

Сейчас 8 государств ЕС синхронизировали время с украинским. Фото: pixabay.com

В ночь на воскресенье, 28 марта, в ЕС состоялся переход на летнее время. Во всех 27 странах перевели часы на 1 час вперед, несмотря на желание членов ЕС отказаться от перевода.

В Евросоюзе рассчитывают, что последний переход состоится в 2022 году, сообщает "Европейская правда". Впрочем, дебаты об этом, а также принятие соответствующих решений затянулись.

Сейчас 8 государств ЕС синхронизировали время с украинским. Это Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр. Ожидается, что после отмены перевода большинство из них останется на летнем поясе на постоянных началах.

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Решение о том, что Евросоюз откажется от перевода приняли еще в 2018 году. Ожидалось, что 2019 год станет последним когда государства ЕС будут менять часовой пояс 2 раза в год. Для этого все столицы должны были выбрать, на каком времени они остаются.