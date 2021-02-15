"Сверили списки одиноких людей, которым надо помочь в случае катастрофы" - землетрясение прошло без жертв

Камни после землетрясения заблокировали дорогу в префектуре Сома ФОТО: Reuters

В результате землетрясения силой 7,1 баллов в Японии в субботу никто не погиб. В этом же регионе произошло землетрясение 2011-го. Тогда были разрушены 3 ядерные реакторы на атомной электростанции в Фукусиме. 10 лет назад погибли или пропали без вести 20 тыс. человек.

- Повезло, что на этот раз не произошло цунами, - объясняет Gazeta.ua спасатель Синио Мацушита. - Тогда у нас не было бы времени. Оповещение вовремя сработало.

Регион восстанавливают после предыдущего землетрясения. 25 марта в Фукусиме должны открыть Олимпийские игры.

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- Мы учли все замечания инженеров, - говорит строитель Нито Рассута. - Можно сэкономить на дизайне, площади подземного гаража, но ни в коем случае нельзя пренебрегать безопасностью. Некоторые люди пытались утвердить свои проекты домов. Их все проверяли специалисты. В каждом доме должно быть укрепленное помещение, где люди могут переждать землетрясение и желательно цунами, хотя это значительно дороже и более сложные системы. Их себе установили единицы.

В школах и на предприятиях регулярно отрабатывают поведение во время землетрясений.

- В четверг наша руководительница вдруг решила напомнить, что надо делать, - вспоминает медсестра Хана Ташиту. - По расписанию мы должны это повторять только в марте. На прошлой неделе на всякий случай сверили списки одиноких людей, которым надо помочь в случае катастрофы. У меня таких двое. Справились сами.

В результате землетрясения в Японии пострадали около 150 человек. Еще 950 тыс. домохозяйств остались без электричества.