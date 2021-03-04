Сверхзвуковой самолет будет летать из Нью-Йорка в Лондон за 3 часа

Так будет выглядеть самолет Spike S-512 / Spike

Американский производитель самолетов Spike Aerospace обещает новый сверхзвуковой самолет до 2028-го, который будет осуществлять перелеты над Атлантикой. Это позволит летать из Нью-Йорка в Лондон за 3 часа. Сейчас обычный рейс длится 7,5-8 ч.

Первые футуристические изображения самолета опубликовали через 52 года после того, как сверхзвуковой самолет Concorde совершил первый полет во Франции. Concorde сняли с полетов в 2003-м из-за аварии и цену перелетов. Об этом пишет Daily Telegraph.

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Самолет S-512 обещает как низкий уровень звукового удара, так и обещание к 2040-му обеспечить полет с нулевым выбросом углерода. Основатель и гендиректор Spike Aerospace Вик Качор говорит, что с незапамятных времен люди хотели путешествовать как можно быстрее.

"Скорее добраться до места назначения означает больше возможностей. Поездка на верблюде вместо пешей прогулки, перелет через Атлантику за 8 ч, а не 4 недели на пароходе. Представьте, что полет сокращается до 3 ч. Это то, что предлагает сверхзвуковой самолет", - говорит Качор.

Spike S-512 будет летать со скоростью 1960 км/ч - вдвое быстрее, чем любой другой самолет, представленный сейчас на рынке. Он сможет возить до 18 пассажиров на расстояние более 5000 км примерно за 3,5 ч при сохранении низкого звукового удара. Перелет между Нью-Йорком и Лондоном - основная цель. Маршруты из Лондона на Ближний Восток и в Азию запланированы также для первого коммерчески готового самолета в 2028 году.

Разработчики надеются, что в течение следующего десятилетия скорость полета возрастет до 4000 км/ч, в результате чего время перелета между Лондоном и Нью-Йорком сократится до 1,5 ч. Чтобы уменьшить шум, Spike S-512 будет без окон, что также будет делает фюзеляж прочнее и экономичнее.

"Concorde был очень громким. Большинство разговоров между людьми происходит на громкости 65-75 децибел, а уровень шума в большинстве салонов Concorde была около 85 децибел. Не совсем пылесос, но близко. Наш самолет будет иметь мощность 60 децибел, что ниже, чем звук разговора. Наушники с шумоподавлением не потребуются", - говорит Качор.

Ожидается, что цены на билеты будут постепенно снижаться и станут примерно такими же, как на рейсы бизнес-класса на обычном самолете.

"Помните, почти все технологические инновации, которые у нас были, начинались для сверхбогатых: автомобили, телефоны, компьютеры, телевизоры с плоским экраном - первые стоили от $25 тыс. в 1990-х, а теперь $200", - говорит Качор.

Concorde - сверхзвуковой пассажирский самолет, разработали и выпускали совместно британские и французские авиастроители. Изготовили 20 самолетов, из которых 9 продали авиакомпаниям British Airways и Air France, а еще 5 этим же авиакомпаниям по символическую цену 1 фунт и 1 франк соответственно. Первый полет состоялся в 1969-м. Ввели в коммерческую эксплуатацию в 1976 году. За 27 лет регулярных и чартерных рейсов перевезли более 3 млн пассажиров. Из-за аварии самолета в 2000-м и гибель 113 человек, а также большие расходы сделали коммерческую эксплуатацию убыточной, поэтому их сняли с эксплуатации в 2003 году.