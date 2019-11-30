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суббота, 30 ноября 2019 20:15

Швейцарию и Францию свяжут метром Lemans Express

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Швейцарию и Францию свяжут метром Lemans Express
Из Франции в Швейцарию можно будет добраться на метро. Фото: JKL

В Женеве 15 декабря введут в эксплуатацию легкое метро Lemans Express, которое должно связать город с населенными пунктами Швейцарии и Франции.

Система Lemans Express задействует 45 станций в двух странах, общая протяженность линий составит около 230 километров. На маршруте задействованы 45 поездов, которые будут отправляться из Женевы каждые десять минут. Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщает издание Neue Zurcher Zeitung.

Планируется, что новая транспортная система позволит снизить количество автомобилей на дорогах на 12 процентов. Также должны уменьшиться пробки на франко-швейцарской границе, ежедневно пересекают около 650 тыс. автомобилей.

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Так как стоимость жилья во Франции ниже, а зарплаты в Швейцарии выше, многие люди живут в одной стране, а работают в другой.

Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов пообещал, что в следующем году на западной границе Украины будут запущены скоростные железнодорожные маршруты в страны Европы.

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