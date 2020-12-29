Шведский мультимиллионер с татуировками: выбрали самого привлекательного мужчину планеты в 2020 году

Фото: pewdiepie

Шведского YouTube-блогера Феликса Чельберга, который более известен под псевдонимом PewDiePie, признали самым привлекательным мужчиной планеты 2020 года.

Список из 100 самых красивых мужчин опубликовала организация TC Candler.

31-летний Чельберг стал мультимиллионером благодаря деятельности на YouTube. В 2019-м на его канал подписалось 100 млн человек.

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Рейтинг самых красивых мужчин от TC Candler считается одним из самых престижных. По словам организаторов, их топ-100 не зависят от популярности, национальности или гражданства. Каждый год организация выбирает 100 человек из более 125 тыс. знаменитостей.

В десятку самых красивых мужчин вошли бирманский певец Пейнг Такхон, американские актеры Тимоти Шаламэ и Джейсон Момоа, китайский актер Сяо Чжань, американский исполнитель Джейсон Деруло, британский актер Генри Канвилл, корейский певец Чон Чонгук, австралийский актер Крис Хемсворт, участник корейской группы BTS Ким Техьон.

Американский глянец People назвал самого сексуального мужчину планеты. В этом году выбрали американского актера 33-летнего Майкла Бекари Джордона.