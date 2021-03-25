Шведский метод не принес чуда - смертность выросла больше, чем у соседей

Мужчина в защитной маске идет мимо оперы в Стокгольме, 27 апреля 2020-го / Reuters

По официальным данным, в Швеции смертность в 2020-м выросла меньше, чем в большинстве стран Европы, но больше, чем в скандинавских соседей.

По данным Eurostat, в Швеции, сначала отказалась от суровых карантина, в 2020-м смертность выросла на 7,7%, по сравнению с предыдущими 4-мя годами. Об этом пишет Independent.

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Швеция ввела ряд ограничений в начале пандемии, но в основном ограничилась рекомендациями. Страна приняла закон в январе этого года, приведя свой подход в большее соответствие с остальной Европой.

В странах, которые выбрали в 2020-м несколько периодов строгой изоляции, таких как Испания и Бельгия, избыточная смертность составила 18,1% и 16,2% соответственно.

В 21 из 30 стран Европы, о которых имеются статистические данные, показатели избыточной смертности выше, чем в Швеции. Но ситуация в Швеции оказалась значительно хуже, чем в ее соседей. В Дании зарегистрировано 1,5% избыточной смертности, в Финляндии - 1%. В Норвегии вообще не было. Все 3 страны сначала вводили жесткие карантинные ограничения.

В Швеции доля людей старше 80 лет была 5,1% по состоянию на начало 2019-го, что ниже среднего показателя по ЕС - 5,8%. Но на уровне Великобритании и выше, чем в Норвегии и Дании.

Шведы также, в общем, более здоровые, чем в среднем жители по ЕС. Ожидаемая продолжительность жизни в 2018-м составила 82,6 года, по сравнению со средним показателем по ЕС - 81 год. В Украине - 72 года.