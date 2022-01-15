Швеция усиливает военные мероприятия из-за активности России

Швеция ужесточает военные меры в стране. Фото: DW

Швеция повышает свою военную готовность из-за усиленной активности России в Балтийском море, "отклоняющейся от нормальной картины".

Об этом сообщил руководитель операций вооруженных сил Швеции Лейф Майкл Классон, передает "Слово и Дело".

"Мы решили переместить наши войска. Это не обязательно означает усиление угрозы, но мы хотим быть готовыми к сложившейся ситуации", – сказал он.

Швеция, не входящая в НАТО, в частности, заметила ряд десантных кораблей северного флота России, входивших в Балтийское море.

Классон заявил, что некоторые меры, предпринятые шведскими военными, будут заметны, а другие – нет.

Он добавил, что видимы будут действия на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море, расположенном примерно в 300 километрах от российской Калининградской области.

"Мы будем действовать в разных местах в Швеции, по-разному", - сказал Классон.

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Начиная с 14 января улицы административного центра острова – города Висби – патрулируют военные на бронетранспортерах и усиленные армейские наряды.

"Мы будем действовать в воздухе, на море, под поверхностью и на земле разными способами и в разных географических местах", – подытожил Классон.

Меры приняли после того, как через скандинавские проливы в Балтийское море вошли три больших десантных корабля ВМФ России – на фоне обострения отношений между Москвой и НАТО в связи с возможными российскими военными приготовлениями против Украины и выдвигаемыми Москвой требованиями "гарантий безопасности".

"Вооруженные силы принимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и для того, чтобы продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и ее интересы", – заявил министр обороны Петер Гультквист.

США поддержат повстанческое партизанское движение в Украине, которое возникнет после нападения России. Об этом пишет The New York Times. Издание ссылается на министра обороны США Ллойда Остина и главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Оба в телефонных переговорах предупредили российских коллег, что даже если России удастся провести блицкриг в Украине, это не обезопасит Кремль от сопротивления украинского народа.