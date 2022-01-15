Швеция усиливает военные мероприятия из-за активности России

 
Ексклюзивы
1/5
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 2394
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
4 Просмотров: 1206
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1260
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 1917
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1260
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1755
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 7911
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 1008
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 747
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4626
Фото
Все фото
9
8
5
11
7
Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: эвакуировали сотни людей
Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: эвакуировали сотни людей
День гнева: страну парализовала общенациональная забастовка
День гнева: страну парализовала общенациональная забастовка
Наводнения унесли жизни 15 человек в Бразилии
Наводнения унесли жизни 15 человек в Бразилии
Японию накрыли масштабные метели: фото и видео
Японию накрыли масштабные метели: фото и видео
Почти 10 тыс. задержанных в ходе зачисток: что происходит в Казахстане
Почти 10 тыс. задержанных в ходе зачисток: что происходит в Казахстане
Видео
Все видео
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 846
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 702
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 387
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5013
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
14 января 2022
1 Просмотров: 405
Сюжет
Жаль, звичайно. Я цього боксера раніше неабияк шанував. Та й настрою шкода, з яким сидів у кафешці й подумки підбивав сякі-такі підсумки. Політична ...
суббота, 15 января 2022 16:55

Швеция усиливает военные мероприятия из-за активности России

  Комментировать
Швеция усиливает военные мероприятия из-за активности России
Швеция ужесточает военные меры в стране. Фото: DW

Швеция повышает свою военную готовность из-за усиленной активности России в Балтийском море, "отклоняющейся от нормальной картины".

Об этом сообщил руководитель операций вооруженных сил Швеции Лейф Майкл Классон, передает "Слово и Дело".

"Мы решили переместить наши войска. Это не обязательно означает усиление угрозы, но мы хотим быть готовыми к сложившейся ситуации", – сказал он.

Швеция, не входящая в НАТО, в частности, заметила ряд десантных кораблей северного флота России, входивших в Балтийское море.

Классон заявил, что некоторые меры, предпринятые шведскими военными, будут заметны, а другие – нет.

Он добавил, что видимы будут действия на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море, расположенном примерно в 300 километрах от российской Калининградской области.

"Мы будем действовать в разных местах в Швеции, по-разному", - сказал Классон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО готово принять две страны - Столтенберг

Начиная с 14 января улицы административного центра острова – города Висби – патрулируют военные на бронетранспортерах и усиленные армейские наряды.

"Мы будем действовать в воздухе, на море, под поверхностью и на земле разными способами и в разных географических местах", – подытожил Классон.

Меры приняли после того, как через скандинавские проливы в Балтийское море вошли три больших десантных корабля ВМФ России – на фоне обострения отношений между Москвой и НАТО в связи с возможными российскими военными приготовлениями против Украины и выдвигаемыми Москвой требованиями "гарантий безопасности".

"Вооруженные силы принимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и для того, чтобы продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и ее интересы", – заявил министр обороны Петер Гультквист.

США поддержат повстанческое партизанское движение в Украине, которое возникнет после нападения России. Об этом пишет The New York Times.

Издание ссылается на министра обороны США Ллойда Остина и главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Оба в телефонных переговорах предупредили российских коллег, что даже если России удастся провести блицкриг в Украине, это не обезопасит Кремль от сопротивления украинского народа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Швеция усиливает военные мероприятия из-за активности России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Утвердили новый гимн Украины

Закончили строительство крупнейшего в мире административного здания

Самое читаемое
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
6
 Просмотров: 18846
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа Просмотров: 10827
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн Просмотров: 10467
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 2 Просмотров: 9324
&quot;Бойтесь и ждите худшего&quot; - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины
"Бойтесь и ждите худшего" - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины Просмотров: 8424
Мир
Горсовет Лиссабона оштрафован за передачу данных оппозиционеров России
Горсовет Лиссабона оштрафован за передачу данных оппозиционеров России Просмотров: 126
В США представили проект санкций против Путина
В США представили проект санкций против Путина Просмотров: 756
В Казахстане задержали вице-министр энергетики: причина
В Казахстане задержали вице-министр энергетики: причина Просмотров: 198
Россия начала выводить военных из Казахстана
Россия начала выводить военных из Казахстана Просмотров: 207
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
5
 Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
5
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
4
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
4
"Всем было все равно" - эксперт по кибербезопасности прокомментировал атаку на правительственные сайты
3
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
3
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
Голосов: 363
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть