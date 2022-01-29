Швеция построит хранилище для ядерных отходов на 100 тыс. лет

Хранилище будет расположено в городе Форсмарк, недалеко от одной из активных атомных станций. Фото: dpa

В Швеции утвердили планы по строительству в стране хранилища ядерных отходов.

Ядерные отходы могут безопасно храниться 100 тысяч лет. Об этом сообщает министр окружающей среды и энергетики Швеции Анника Страндгелл, передает DW.

"Швеция и Финляндия – первые страны в мире, взявшие на себя ответственность за ядерные отходы", – заявила министр.

Будущее хранилище будет расположено на юге Швеции в городе Форсмарк, недалеко от одной из активных атомных станций, и позволит защитить шведскую систему энергетики и в долгосрочной перспективе сохранит рабочие места.

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Отработанное ядерное топливо будет храниться на глубине 500 метров. Объем хранилища составит 12 тысяч тонн.

Вопрос хранения радиоактивных отходов – одна из самых больших проблем ядерной энергетики. Во время работы ядерного реактора на нем накапливается большое количество радиоактивных изотопов со значительным периодом полураспада, которые будут продолжать излучать радиацию еще тысячи лет. Это и называется отработанным радиоактивным топливом.

Отходы из трех украинских атомных электростанций больше не будут вывозиться в Россию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Кабинет министров утвердил Государственную программу действий по отработанному ядерному топливу до 2025 года.