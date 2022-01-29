Швеция построит хранилище для ядерных отходов на 100 тыс. лет

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 495
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
3 Просмотров: 1260
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделю политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделю политиков в фото
1 Просмотров: 3510
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Просмотров: 783
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
Просмотров: 8586
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Просмотров: 1917
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 2952
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Просмотров: 4114
Обед в Верховной Раде: сколько стоит поесть нардепам
Обед в Верховной Раде: сколько стоит поесть нардепам
Просмотров: 5283
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 6129
Фото
Все фото
7
3
7
5
12
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
Украинские военные уничтожили с неба базу боевиков
Украинские военные уничтожили с неба базу боевиков
Во Франции объявили общенациональную забастовку
Во Франции объявили общенациональную забастовку
Первый за 29 лет снегопад в Анталии заблокировал на трассе сотни авто
Первый за 29 лет снегопад в Анталии заблокировал на трассе сотни авто
Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео
Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео
Видео
Все видео
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
CNN назвал Харьков "российским городом"
CNN назвал Харьков "российским городом"
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 5148
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1548
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1566
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 819
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6453
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
Просмотров: 513
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
суббота, 29 января 2022 12:38

Швеция построит хранилище для ядерных отходов на 100 тыс. лет

  Комментировать
Швеция построит хранилище для ядерных отходов на 100 тыс. лет
Хранилище будет расположено в городе Форсмарк, недалеко от одной из активных атомных станций. Фото: dpa

В Швеции утвердили планы по строительству в стране хранилища ядерных отходов.

Ядерные отходы могут безопасно храниться 100 тысяч лет. Об этом сообщает министр окружающей среды и энергетики Швеции Анника Страндгелл, передает DW.

"Швеция и Финляндия – первые страны в мире, взявшие на себя ответственность за ядерные отходы", – заявила министр.

Будущее хранилище будет расположено на юге Швеции в городе Форсмарк, недалеко от одной из активных атомных станций, и позволит защитить шведскую систему энергетики и в долгосрочной перспективе сохранит рабочие места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия закрывает три из шести своих АЭС

Отработанное ядерное топливо будет храниться на глубине 500 метров. Объем хранилища составит 12 тысяч тонн.

Вопрос хранения радиоактивных отходов – одна из самых больших проблем ядерной энергетики. Во время работы ядерного реактора на нем накапливается большое количество радиоактивных изотопов со значительным периодом полураспада, которые будут продолжать излучать радиацию еще тысячи лет. Это и называется отработанным радиоактивным топливом.

Отходы из трех украинских атомных электростанций больше не будут вывозиться в Россию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кабинет министров утвердил Государственную программу действий по отработанному ядерному топливу до 2025 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Швеция построит хранилище для ядерных отходов на 100 тыс. лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

За убийство журналиста осудили пожизненно

Бой под Крутами: студенты остановили войско врага

Самое читаемое
&quot;Покалеченные судьбы&quot;- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба 2 Просмотров: 27774
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 3 Просмотров: 19665
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде Просмотров: 19665
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным 4 Просмотров: 15220
&quot;Никакие решетки на танках не спасут&quot;: как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
14
 Просмотров: 8586
Мир
РФ отправила в Беларусь рекордное количество военных эшелонов
РФ отправила в Беларусь рекордное количество военных эшелонов Просмотров: 171
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
7
 Просмотров: 486
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
 Просмотров: 144
Банки США предупредили о возможном отключении России от банковской системы - СМИ
Банки США предупредили о возможном отключении России от банковской системы - СМИ Просмотров: 333
Белорусскую оппозиционерку Тихановскую выдвинуто на получение Нобелевской премии мира
Белорусскую оппозиционерку Тихановскую выдвинуто на получение Нобелевской премии мира Просмотров: 144
Больше всего комментируют
4
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
3
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
3
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
3
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
Голосов: 1064
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть