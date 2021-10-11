Свадьба принца и принцессы положила начало самому большому пивному фестивалю

Начало альтернативного "Октоберфеста" в Мюнхене 18 сентября 2021 года / Getty Images

12 октября 1810 года баварский наследный принц Луи, впоследствии король Баварии Людовик I, женился на принцессе Терезе фон Заксен-Хильдбургхаузен. Баварская королевская семья пригласила жителей Мюнхена принять участие в торжествах, проводимых на полях перед городскими воротами. В последствии, поля назвали "Поля Терезы" - в честь принцессы. Решение повторить торжества в следующем году положило начало традиции ежегодного праздника пива "Октоберфест", который теперь начинается в конце сентября и длится до первого воскресенья октября. Ежегодно на празднике употребляют около 4 млн литров пива.

Праздник отличается большим количеством пивных палаток и разнообразных аттракционов. "Октоберфест" привлекал каждый год до пандемии около 6 млн посетителей.

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"Октоберфест" организовывают и проводят власти города Мюнхена. К участию допускаются только мюнхенские пивовары и до 120 км в округе. До фестиваля они варят специальное пиво с содержанием алкоголя 5,8-6,3%. В качестве закуски популярны жареные курочки, огромные кренделя, белая мюнхенская колбаса, картофельный и капустный салаты, а также свиные окорока, жареные на вертеле быки и запечённая на палочке рыба.

В Мюнхене 18 сентября этого года стартовал альтернативный "Октоберфест". Официально его уже второй год подряд отменяют из-за пандемии, однако люди все равно собираются. В так называемом WirtshausWiesn принимают участие около 50 ресторанов и пабов, соблюдая карантинные меры. Также на месте работают центры для тестирования на коронавирус.