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пятница, 05 ноября 2021 03:14

Супруги в Новой Зеландии вырастили самый большой картофель в миреСупруги в Новой Зеландии вырастили самый большой картофель в мире
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Донна и Колин Крэйг-Браун, возможно, вырастили рекордный картофель
Фото: stuff.co.nz
Донна и Колин Крэйг-Браун, возможно, вырастили рекордный картофель
Донна и Колин Крэйг-Браун, возможно, вырастили рекордный картофель

В конце августа супруги Колин и Донна Крейг-Браун убирали урожай на городе.

Тогда Колин выкопал рекордно большой картофель. Об этом сообщает сайт stuff.co.nz.

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Картофель был размером с толстую рождественскую индейку. Пара взвесила его - 7,9 кг.

Титул самого тяжелого картофеля в Книге рекордов Гиннеса с 2011 года принадлежит британцу из Ноттингемшира, который вырастил картофель, весом 4,99 кг. Супруги подали заявку на свой картофель в Книгу рекордов Гиннеса.

Пара завернута картофель в два полиэтиленовых пакета и положила в холодильник, чтобы не терял слишком много воды. Колин надеется, что он будет поддерживать относительно хорошую форму, пока команда Книги рекордов не свяжется с ними.

В городе Остин в американском штате Техас планируют создать самый большой в мире район, напечатанный на 3D-принтере. Первые дома планируют заложить в начале следующего года.

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