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четверг, 04 июля 2019 11:57

Супруги спасло детей от нападения акулы

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Мужчина увидел на видео с дрона акулу, которая подплывала к его детям на пляже в Нью-Смирна-Бич, во Флориде.

Дэниел Уотсон отдыхал на пляже с друзьями и семьей. Когда увидел акулу на видео, сказал об этом жене. Она быстро забрала детей на берег, пишет buzzfeednews.com.

Автор: Пикабу
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Мужчина увидел акулу с дрона и попросил жену вывести детей из воды

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Когда человек пересматривал видео, то переконався, что это действительно была акула. Он узнал, что недавно акула нападала на человека на этом пляже.

На Гавайях акула откусила ногу туристу. Во время плавания на 65-летнего мужчину из Калифорнии напала акула, сообщает AP. Трагедия произошла в субботу, 25 мая. На берег спасатели вытащили пострадавшего без ноги. Они провели реанимационные мероприятия, но тщетно.

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Дата
04
июля

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