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вторник, 13 июля 2021 16:57

Супруги подцепили штамм Delta после вакцинации против него

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Супруги подцепили штамм Delta после вакцинации против него
Пожилые супруги заболели коронавирусом штамма "Дельта". Фото: Reuters

В Израиле супруги 86-летний Ицхак Нае и 85-летняя Рахель Нае заболели коронавирусом штамма Delta. До этого они одними из первых сделали прививку против него.

Об этом рассказала дочь Маргалит Авив, пишет издание "Вести Израиля по-русски".

Отец заразился около трех недель назад и попал в больницу "Рамбам". Там он и умер 8 июля. По словам дочери, серьезных заболеваний у него не было.

Мать Маргалит пережила мужа на четыре дня и умерла 12 июля. Она была в тяжелом состоянии перед госпитализацией.

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"Родители одними из первых пошли на прививку. Мы оберегали их как могли. Но, видно, сделали недостаточно. Не знаю, винить себя за это или нет. Не известно, где они заразились. Все родственники, которые с ними контактировали, сдали анализы, и ни у кого вирус не обнаружили. Даже эпидемиологическое расследование не дало результатов", - рассказала Маргалит.

По словам женщины, в больнице отцу не сразу сделали анализ на коронавирус, когда появились симптомы заболевания. Такое промедление Маргалит назвала потерей драгоценного времени.

В Бельгии умерла невакцинированная 90-летняя женщина. Она заразилась двумя штаммами коронавируса - "британским" и "африканским". Заражение женщины произошло от разных людей.

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13
июля

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