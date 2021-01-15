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воскресенье, 17 января 2021 07:00

"Сухой закон" привел к расцвету организованной преступности

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&quot;Сухой закон&quot; привел к расцвету организованной преступности
Карикатура в одной из газет, которая критикует союз сторонников запрета на алкоголь и предоставления женщинам права голоса - джин нетерпимости под названием "Запрет", выходит из бутылки / Wikipedia

17 января 1920-го в США начал действовать закон, запрещающий производство, продаж и перевозку алкоголя. Его ввели 18-й поправкой к конституции и отменили через 13 лет, когда контрабанда и сбыт спиртного привели к расцвету организованной преступности, а страна попала в глубокий кризис.

Движение за запрет спиртного началось в начале XIX в, когда американцы, обеспокоенные неблагоприятными последствиями пьянства, начали формировать объединения сдержанности. К началу ХХ века эти группы превратились в мощную политическую силу, которая проводила кампании на государственном уровне и призывала к полному отказу от алкоголя. В декабре 1917-го Конгресс принял 18-ю поправку к конституции, в которой запрещалось спиртное, и разослал ее штатам на ратификацию. 16 января 1919-го, после одобрения двумя третями штатов, 18-я поправка была принята, а с 17 января 1920 года начал действовать "сухой закон".

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Первое из документально зафиксированных нарушений закона произошло того же 17 января, когда в Чикаго среди дня 6-ро вооруженных мужчин похитили на сумму $100 тыс. из вагона так называемое "врачебное виски" - врачи имели право рецептурно выписывать спиртное пациентам.

Это было первое из многочисленных нарушений, которые произошли во время действия закона. Не смотря на создания специальных правительственных подразделений для борьбы с незаконным оборотом спиртного, его контрабанда и сбыт только спровоцировали рост организованной преступности. В 1933 году в США приняли и ратифицировали 21-ю поправку к конституции, которая отменила запрет на алкоголь.

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Дата
17
января

"Сухой закон" привел к расцвету организованной преступности

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