Суеверный пассажир бросил монеты в турбину самолета на удачу и попал в неприятность

Китаец бросил монеты в турбину самолета. Фото:: Beibu Gulf Airlines / Weibo

Житель Китая собирался вылететь из Вэйфана в Хайкоу. Перед тем, как подняться на борт самолета, он бросил в турбину шесть завернутых в красную бумагу монет.

Сделал это ради "молитвы на благословение" полета, пишет News week.

Из-за монет в турбине самолет с 148 пассажирами на борту так и не вылетел из аэропорта. Во время проверки лайнера перед полетом нашли те самые красные бумажки, которые лежали на земле.

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Авиакомпания решила отменить рейс и перенести его на следующий день. Всех пассажиров допросили. Китаец признался во всем сам. Его задержала полиция.

По словам китайца, он бросил монеты "на удачу". Пока что неизвестно, каким будет наказание для суеверного пассажира.

Самолет авиакомпании All Nippon Airways, который летел рейсом Париж - Токио, совершил экстренную посадку в российском Новосибирске из-за инсульта пилота.