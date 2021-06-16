Судьбу 66-миллионной Великобритании решили 1,3 млн голосов

Празднование результатов референдума сторонников выхода из ЕС / Getty Images

23 июня 2016-го, пять лет назад, 52% британцев против 48% на референдуме проголосовали за выход страны из Европейского Союза.

Членство в ЕС было спорным вопросом для Соединенного Королевства с момента присоединения к тогдашней Европейского экономического сообщества в 1973-м. Полной интеграции так и не происходило до 2016-го. У британцев оставалась своя валюта, они не присоединились к Шенгенской зоне.

Одним из страхов британцев, на котором сыграли правые политики, которые агитировали за выход, был кризис с беженцами из Ближнего Востока и Северной Африки, с которой столкнулся ЕС. Ксенофобские и антиевропейские лозунги усиливали британские националистические партии. В первую очередь, "Партия независимости Соединенного Королевства". Именно она возглавила кампанию за выход, в то время британское правительство выступал осторожно за то, чтобы оставаться в Евросоюзе.

В январе 2013-го премьер Дэвид Кэмерон в борьбе за праве голоса пообещал перед выборами, что в случае победы консерваторов на парламентских выборах 2015 года, правительство Великобритании проведет переговоры о более выгодных условиях продолжения британского членства в ЕС, а затем референдум о членстве. После победы на выборах 2015-го Кэмерон подтвердил обещания о переговорах и референдум.

За то, чтобы выйти в ЕС проголосовали 51,89% граждан или 17,4 млн. За то, чтобы остаться 48,11% или 16,1 млн. Разница составила 3,78% или менее 1,3 млн с 66 млн населения страны.

Хотя референдум был юридически необязательным к исполнению, правительство пообещало воплотить его результаты. Кэмерон подал в отставку. Следующее правительство во главе с Терезой Мэй инициировал официальный процесс выхода 29 марта 2017-го. Лондон должен бил покинуть ЕС 29 марта 2019-го. Период переговоров позже продолжили до 31 октября 2019-му. После того, как Мэй не получила поддержку парламента в ее соглашении с ЕС об условиях выхода, она пошла с поста премьера. Ее сменил Борис Джонсон. Он снова продолжил период переговоров до 31 января. 31 января 2020-го Великобритания официально вышла из ЕС.