Суд запретил попытки спасения больного ребенка

Альта с братом Цви и отцом Авраамом в Манчестере / Reuters

Израильский президент обратился к британскому принцу Чарльза, чтобы тот помог получить разрешение и вывезти из Великобритании в Израиль двухлетнюю израильскую девочку с тяжелым повреждением головного мозга.

Родители хотят продолжить лечить ребенка в Израиле после того, как высокий суд Лондона решил, что искусственная поддержка ее жизни должна быть отключена, потому что причиняет ей страдания. Об этом пишет Independent.

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В прошлом месяце суд решил, что нельзя ничего сделать для улучшения состояния девочки, а искусственное поддержание жизни заставляет ее страдать.

Семья Альты Фикслер, ортодоксальные евреи, заявляет, что их вера не допускает никаких действий, которые могут ускорить смерть, и оспаривают решение суда.

В среду, 9 июня, президент Израиля Реувин Ривлин написал принцу Чарльзу письмо, в котором попросил его помочь доставить девочку в Израиль для дальнейшего лечения. Она находится в больнице в Манчестере.

"Религиозные убеждения семьи прямо противоречат прекращению лечению, которое может продлить ее жизнь. Они приняли все меры для ее безопасной транспортировки и продолжения лечения в Израиле, однако суд запретил перевозить. Было бы трагедией, если бы желание родителей не могли быть реализованы таким образом, чтобы уважать закон и их религиозные убеждения", - написал Ривлин.

Отец ребенка, Авраам Фикслер, сказал, что нашел израильских врачей, которые готовы поехать в Великобританию, чтобы предложить семье свои варианты лечения. Родители считают, что их дочь не страдает, и хотят иметь право оставить ей жизнь.

На прошлой неделе министр здравоохранения Израиля обратился к британскому правительству от имени семьи с просьбой перевезти ребенка.

Альта, которая родилась в Великобритании, получила повреждения мозга во время рождения. С тех пор лечится в королевской детской клинике Лондона. В прошлом месяце судья высокого суда решил "в интересах Альты отменить дальнейшее лечение, которое в настоящее время поддерживает ее жизнь".

Судья Макдональд сказал, что транспортировка ребенка в Израиль "нанесет Альте дальнейшей боли без каких-либо медицинских преимуществ в обстоятельствах, когда все стороны соглашаются, что варианты лечения, доступные для ребенка, не дают никаких шансов на выздоровление".