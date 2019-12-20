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пятница, 20 декабря 2019 07:46

Суд запретил онлайн заказ Uber

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Суд запретил онлайн заказ Uber
bryansktoday В Германии запретили пользоваться Uber

В Германии окружной суд Франкфурта-на-Майне запретил сервис онлайн-заказ такси Uber.

Иск подала служба такси Taxi Деутсчланд, передает УНН.

В Германии сервис работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями. Но суд постановил, что такая модель нарушает правила справедливой конкуренции и для осуществления таких услуг Uber должен сам получать лицензию на прокат автомобилей.

Решение суда вступает в силу немедленно. Хотя клиенты могут заказывать такси через независимых подрядчиков Uber.

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Uber собирается обжаловать это решение в суде высшей инстанции.

Компания Uber договорилась с NASA о разработке летательных аппаратов, которые будут перевозить пассажиров.

Воздушное такси будет называться Uber Elevate или UberAir. Взлетать и приземляться на крышах домов.

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20
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