Суд запретил онлайн заказ Uber

В Германии окружной суд Франкфурта-на-Майне запретил сервис онлайн-заказ такси Uber.
Иск подала служба такси Taxi Деутсчланд, передает УНН.
В Германии сервис работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями. Но суд постановил, что такая модель нарушает правила справедливой конкуренции и для осуществления таких услуг Uber должен сам получать лицензию на прокат автомобилей.
Решение суда вступает в силу немедленно. Хотя клиенты могут заказывать такси через независимых подрядчиков Uber.
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Uber собирается обжаловать это решение в суде высшей инстанции.
Компания Uber договорилась с NASA о разработке летательных аппаратов, которые будут перевозить пассажиров.
Воздушное такси будет называться Uber Elevate или UberAir. Взлетать и приземляться на крышах домов.
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