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Суд заблокировал запрет Трампа относительно мигрантов

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Суд заблокировал запрет Трампа относительно мигрантов
Трамп запретил въезд в США мигрантам, которые не могут оплачивать медицинские счета.

Федеральный суд в Портленде в штате Орегон приостановил вступления в силу указа президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд в страну мигрантам, которые не способны оплачивать медицинские счета.

Иск в суд подали семь граждан США и некоммерческая организация. Они считали, что указ Трампа помешает прибытию двух третей потенциальных легальных мигрантов, а также существенно сократит количество лиц, въезжающих в страну по семейным визам, сообщает Deutsche Welle.

"Запрет, который начинает действовать вечером, разделил бы семьи и сократил бы на две трети количество мигрантов, прибывающих на основе green card", - заявила представительница центра Justice Action Эстер Сун, которая представляла интересы истцов.

Запрет Трампа должен был распространяться только на людей, которые подают заявки на получение миграционных виз для въезда в страну, но не на тех, кто уже находится в США. Также эта норма не действует в отношении лиц, имеющих вид на жительство в США, ищущих убежища, беженцев и детей. В то же время эта норма действует для родителей, мужчин и женщин американских граждан.

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Дональд Трамп хочет отменить американское гражданство, которое человек получает, рождаясь на территории США.

Президент США считает, что из-за такого гражданства страна получает огромные убытки.

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