Суд в России наказал Facebook штрафом в $ 53 тыс.

$ 53 тыс штрафа заплатила компания Facebook.

Его назначил российский суд за отказ перенести в РФ серверы с персональными данными россиян, сообщает пресс служба Таганского суда Москвы, передает "Интерфакс".

"Сегодня получено постановление об окончании исполнительного производства от 6 октября 2020 года. Штраф уплачен полностью", - сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

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По ее словам, судебные приставы прекратили исполнительное производство по Facebook.

В феврале российский суд также оштрафовал компании Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей каждую за нарушение закона о хранении персональных данных российских пользователей на территории России. Twitter пока штраф не оплатил. В России закон, обязывающий хранить личные данные граждан на серверах, физически расположенных на территории страны, вступил в силу в 2015 году.

Роскомнадзор подозревает компанию Google, она не удаляет по поиску запрещенные сайты. Указали, что в поисковой выдаче Google обнаружили сайты, заблокированные в России. Они содержат экстремистский, порнографический и суицидальный контент, сообщает Meduza.