Суд признал приоритет польского права над европейским законодательством

Польша признала приоритетность своего права над европейским. Фото: Украинская правда

Норма о приоритете европейского права над положениями конституции Польши не соответствует нормам страны.

С запросом о проверке преимущества европейского права над местным в Конституционный суд обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это произошло вскоре после того, как Европейский суд вивчив нарушения Варшавой законодательства Евросоюза при проведении судебной реформы, сообщает Reuters.

Несогласные с решением устроили перед зданием суда акцию протеста. Активисты вышли с плакатами "Неконституционный трибунал" и "Мы европейцы".

Обжалование верховенства права ЕС ставит под угрозу не только долгосрочное будущее Польши в Евросоюзе, но и стабильность самого блока. В ответ польские власти назвала утверждение о выходе страны из ЕС популизмом.

Решение суда может повлиять на выделение Польше кредитов и грантов из Фонда восстановления ЕС на сумму около 58 млрд евро. Варшава уже обнародовала план распределения средств, но Брюссель его пока не одобрил.

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По правилам, которые начали действовать с конца 2017 года, польский Верховный суд был подчинен Министерству юстиции, а министр юстиции получил право назначать председателей апелляционных и окружных судов самостоятельно, не советуясь с представителями правосудия. Реформа вызвала увольнение около 40 процентов действующих членов Верховного суда, включая главу. В Еврокомиссии считают, что такие действия нарушают баланс полномочий и угрожают верховенству права.