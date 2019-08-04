Субботние протесты в Москве: задержаны 828 человек

 
Ексклюзивы
1/5
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 1539
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 7380
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 12078
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 639
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2574
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2934
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2853
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 720
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1080
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6966
Фото
Все фото
5
16
5
7
5
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
Обнаружили место, где произошло библейское чудо
Обнаружили место, где произошло библейское чудо
Путешествуя поднебесной: показали невероятные фото с фестиваля воздушных шаров
Путешествуя поднебесной: показали невероятные фото с фестиваля воздушных шаров
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Видео
Все видео
Разгоном митингов в Москве руководит экс-беркутовец Кусюк
Разгоном митингов в Москве руководит экс-беркутовец Кусюк
Российского актера бросили за решетку за шутку над ГАИшником
Российского актера бросили за решетку за шутку над ГАИшником
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Второклассники с пистолетом пытались ограбить магазин
Второклассники с пистолетом пытались ограбить магазин
Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших
Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 639
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6966
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2790
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1251
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 567
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
воскресенье, 04 августа 2019 02:16

Субботние протесты в Москве: задержаны 828 человек

  Комментировать
Субботние протесты в Москве: задержаны 828 человек
Силовики в Москве во время акции за честные выборы, 3 августа 2019 года. Фото: "Новая газета"

Российские силовики задержали 828 человек в субботней акции в Москве за честные выборы, которую не согласовала власти города.

Участников акции, которые требовали допустить независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, задерживали в разных местах в центре города, сообщает правозащитная организация "ОВД-Инфо".

Перед началом акции задержали Любовь Соболь - единственную из независимых кандидаток, которая оставалась на свободе. В знак протеста против недопуска на выборы она с 13 июля держит голодовку.

В итоге ее оштрафовали на 300 000 рублей (почти 117 000 гривен) за якобы повторное нарушение правил проведения митинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макаревич написал песню о разгоне протестов в Москве

После этого повезли на допрос в Следственный комитет - пока она является свидетелем по делу о "массовых беспорядках", которое возбудили силовики после акции 27 июля.

Напомним, разгонять митинги российским силовикам помогал бывший командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк, который бежал в Россию после революции Достоинства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Субботние протесты в Москве: задержаны 828 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 22446
Убийство криминального авторитета: что известно о нападавших
Убийство криминального авторитета: что известно о нападавших
3
 Просмотров: 17092
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды 2 Просмотров: 13995
Поехал на рыбалку: мужчину расстреляли в собственном авто
Поехал на рыбалку: мужчину расстреляли в собственном авто Просмотров: 11484
&quot;ВКонтакте&quot; и &quot;Одноклассники&quot; останутся заблокированными
"ВКонтакте" и "Одноклассники" останутся заблокированными Просмотров: 10971
Мир
Великобритания отреагировала на новые санкции против России
Великобритания отреагировала на новые санкции против России Просмотров: 90
Не менее 10 человек погибли во время стрельбы в торговом центре
Не менее 10 человек погибли во время стрельбы в торговом центре Просмотров: 765
Зеленский анонсировал съезд в нормандском формате
Зеленский анонсировал съезд в нормандском формате Просмотров: 1008
Разгоном митингов в Москве руководит экс-беркутовец Кусюк
Разгоном митингов в Москве руководит экс-беркутовец Кусюк
 Просмотров: 1431
Видно из Кремля: россияне нарисовали для Путина аннексию Крыма
Видно из Кремля: россияне нарисовали для Путина аннексию Крыма Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
15
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
7
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
6
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
3
Медведчук против Порошенко: кум Путина "поднял голову"
2
Богдан потроллил Кличко
Голосов: 332
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua