Субботние протесты в Москве: задержаны 828 человек

Силовики в Москве во время акции за честные выборы, 3 августа 2019 года. Фото: "Новая газета"

Российские силовики задержали 828 человек в субботней акции в Москве за честные выборы, которую не согласовала власти города.

Участников акции, которые требовали допустить независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, задерживали в разных местах в центре города, сообщает правозащитная организация "ОВД-Инфо".

Перед началом акции задержали Любовь Соболь - единственную из независимых кандидаток, которая оставалась на свободе. В знак протеста против недопуска на выборы она с 13 июля держит голодовку.

В итоге ее оштрафовали на 300 000 рублей (почти 117 000 гривен) за якобы повторное нарушение правил проведения митинга.

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После этого повезли на допрос в Следственный комитет - пока она является свидетелем по делу о "массовых беспорядках", которое возбудили силовики после акции 27 июля.

Напомним, разгонять митинги российским силовикам помогал бывший командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк, который бежал в Россию после революции Достоинства.