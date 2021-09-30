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четверг, 30 сентября 2021 14:34

Студенты смастерили фургон на солнечной энергии и поехали в путешествие на 3 тыс. км

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Студенты смастерили фургон на солнечной энергии и поехали в путешествие на 3 тыс. км
Студенты отправились в тур по Европе, чтобы показать возможности своего автомобиля / STE

Команда голландских студентов едет по Европе на "автономном" электрическом автофургоне на солнечной энергии.

Они планируют проехать 3000 км от голландского Эйндховена до морского курорта Тарифа в Испании. Об этом пишет Sky News.

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Фургон, не нуждающийся в питании от точек зарядки электромобилей, получил дорожную лицензию от управления транспортных средств Нидерландов. Это позволяет ему передвигаться по всему ЕС.

Автомобиль Stella Vita питается от солнечных батарей на крыше и способен улавливать достаточно энергии солнца, чтобы проехать 730 км в день. Он также позволяет студентам принимать душ, смотреть телевизор, заряжать гаджеты и варить кофе.

Спроектированная студентами Технологического университета Эйндховена крыша сдвигается вверх, когда он припаркован. Это позволяет дополнительным солнечным панелям собирать энергию. Когда крыша поднимается, поверхность солнечного света увеличивается вдвое, до 17,5 кв. м.

Команда проедет на авто Брюссель, Париж, Бордо, Мадрид. Финиширует на пляжном курорте Тарифа на юге Пиренейского полуострова.

Автомобиль развивает скорость до 120 км/ч. Представляет собой автономный мобильный дом, в котором могут разместиться два пассажира. Внутри есть кухня, кровать, диван, душ и туалет.

Его разработала и построила за последние полгода команда из 22 студентов Solar Team Eindhoven. Команда работает независимо от университета и ранее уже получала награды за разработку транспортных средств на солнечной энергии.

"Мы считаем, что использование солнечной энергии не является ограничением. Наоборот - это безграничные возможности. Решение проблем перехода на возобновляемую энергию кроется в самих транспортных средствах. Установив солнечные батареи на автомобиль, не будете зависеть от инфраструктуры зарядки. Это позволяет ехать куда угодно. Используя наш величайший источник энергии, солнце, можем расширить мобильность за пределы одного только вождения. Лучший способ предсказать будущее - создать его самим", - говорят студенты.

16 марта 1960 года в Нью-Йорке презентовали первый автомобиль на солнечных батареях. Такие автомобили вместо двигателя внутреннего сгорания используют солнечные батареи. Единственной проблемой является небольшая скорость этих авто. Она составляла до 30 км/ч.

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Дата
30
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