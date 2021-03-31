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Студентка получила условный срок за вечеринку во время локдауну

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Студентка получила условный срок за вечеринку во время локдауну
Студентка устроила шумную вечеринку несмотря на локдаун. Фото: Reuters

В Греции испанская студентка по обмену получила условный срок и штраф за нарушение мер локдауну.

21-летняя девушка организовала вечеринку с десятками гостей, сообщает Ekathimerini.

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О вечеринке правоохранителей сообщили соседи. Всех 52 гостей оштрафовали на €300 евро за нарушение ограничений относительно коронавируса.

Хозяйка же получила штраф в размере €3000. Ее также приговорили к 6 месяцам и 10 дням заключения, с отсрочкой на 3 года.

За последние сутки в Украине обнаружили 11 226 новых больных коронавирус. Из них детей - 491, медработников - 335. В общем коронавирус подхватили 1674168 украинский.

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