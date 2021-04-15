Студент замкнул все двери и расстреливал других студентов и преподавателей

Студенты со свечами в знак памяти жертв следующий день после массового убийства / Wikipedia

16 апреля 2007-го студент Сеунг-Хи Чо застрелил 32 человека в кампусе Технологического института Вирджинии. После этого покончил с собой.

Стрельба в Технологическом институте штата Вирджиния начался около 7:15 утра, когда 23-летний старший специалист по английскому языку Чо застрелил первокурсницу и ассистента-мужчину в общежитии кампуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийца ворвался в кафе с криком: "Все женщины - гадюки"

Вскоре на место происшествия прибыла полиция. Не зная о личности преступника, они преследовали парня жертвы в качестве основного подозреваемого. Правоохранители считали убийство случаем домашнего насилия.

Примерно в 9:40, вооруженный 2-мя пистолетами и сотнями патронов Чо, вошел в здание кампуса, сковал несколько главных дверей, и ходил из комнаты в комнату, стреляя в людей. Примерно через 10 мин после начала расстрела застрелился. В результате 32 человека погибли и более десятка получили ранения. Погибли 27 студентов и 5 преподавателей.

После стрельбы власть не нашла доказательств, Чо, который родился в Южной Корее и переехал в Америку с семьей в 1992-м, специально целился в любую из жертв. Вскоре общественность узнала, что Чо, которого студенты описывали как отшельника, редко с кем-то разговаривал, и имел в прошлом проблемы с психикой. Также выяснилось, что он писал гневные и жестокие произведения, когда выполнял классные задания. Они беспокоили некоторых профессоров и сокурсников. В 2011-м Минобразования США оштрафовало Технологический институт штата Вирджиния за невыполнение требований немедленно сделать предупреждение по университетском городке после того, как Чо застрелил первых 2-х жертв.