Штрум Капитолия: участники протестов предъявили обвинения Трампу

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, которые пытались захватить Капитолий, начали давать показания в ФБР.

По свидетельствам правонарушителей, к захвату административного здания в Вашингтоне их подстрекал Трамп, пишет The Washington Post.

Они рассказали, что другие митингующие во время беспорядков тоже выкрикивали, что их пригласил действующий президент.

"Президент Трамп сказал сделать это", — сказал житель Кентукки во время допроса. 6 января он прибыл в Вашингтон вместе с братом и присоединился к штурму Капитолия после призыва президента пойти к зданию и проявить силу.

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Другой участник штурма, который бросался во время беспорядков в полицейских огнетушителями, подтвердил эти слова и сказал, что также получил соответствующие "инструкции" от Трампа.

"Нас сюда пригласили! Нас пригласил президент Соединенных Штатов!" - выкрикивала группа мятежников полиции, которая пыталась удержать их на подступах к Капитолию.

6 января сторонники Дональда Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где собрался американский Конгресс, чтобы утвердить результаты выборов президента. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников республиканца в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.