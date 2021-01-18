Строительство "Северного потока-2" смогли останови немецкие экологи

Строительство "Северного потока-2" приостановили. Фото: Reuters

Немецкие экологи сумели остановить строительство "Северного потока-2".

Об этом сообщила телерадиокомпания NDR1.

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Негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" пожаловалась на выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством разрешение, которое касается строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Подобную жалобу подала еще одна организация охраны природы.

В исключительной экономической зоне Германии завершили строительство участка трубопровода "Северный поток-2".