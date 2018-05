Стрельба в торговом центре США: есть пострадавшие

В четверг, 3 мая, в американском штате Теннесси в городе Нэшвилл двое неизвестных открыли огонь в торговом центре Opry Mills.

По информации телеканала WSMV, ранения получили 4 человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Полицейским удалось задержать одного подозреваемого.

Причина стрельбы и другие подробности ЧП пока не установлены.

Group of armed Nashville officers just went back in the mall. Another group of shoppers just brought out. pic.twitter.com/M7NHh9D1yJ