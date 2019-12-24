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вторник, 24 декабря 2019 08:56

Стрельба на Лубянке: "этнонационалисты" отрицают свою причастность

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Стрельба на Лубянке: &quot;этнонационалисты&quot; отрицают свою причастность
В националистов говорят, что подозреваемый Манюрова все организовал сам. Фото: lenta.ua

Националистическая группировка "Этническое национальное объединение" непричастно к Евгению Манюрову, который напал на приемную Федеральной службы безопасности России.

Одного из представителей организации допросило ФСБ, сообщает Telegram канал группировки.

Известный под псевдонимом "Шульц-88" Дмитрий Бобров заявил, что Манюров, скорее всего, не входил в ЭНО, и точно действовал самостоятельно во время атаки на Лубянке.

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В националистическом объединении отметили, что их структура является закрытой, поэтому данными об участниках сообществ в интернете не обладают даже организаторы.

"Можем сказать с уверенностью: этот теракт мы не организовывали и не планировали, никакой информации о подобной акции не знали", - уверяют члены националистического движения.

IT-специалисты госбезопасности РФ раскрыли удалены аккаунты застреленного стрелка с Лубянки и нашли там связь с украинской организацией "ЭНО" - "Этническое национальное объединение".По их словам, это якобы развитие идей гитлеровского нацизма, однако их основу составляет уже не отдельная нация, а этнос – в данном контексте восточнославянской родство русских, украинцев и белорусов.Ячейки "ЭНО" действуют в Москве, Иркутске, Ростове, а для Петербурга ищут координатора. Вроде к московской организации етносистов входил убитый при нападении на ФСБ Манюров. При этом центр "ЭНО" находится в Киеве.

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24
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