Страны Запада имеют "два варианта": РФ пригрозила НАТО

Страны Запада имеют "два варианта" действий по предложениям России в отрасли безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в эфире "Соловьев LIVE", передает УНН.

"Я думаю, что они должны понимать, что у них есть два пути. Первое — это серьезно отнестись к тому, что мы положили на стол, или вот иметь дело с военно-технической альтернативой", — подчеркнул российский дипломат.

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