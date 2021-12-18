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воскресенье, 19 декабря 2021 01:30

Страны Запада имеют "два варианта": РФ пригрозила НАТО

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Страны Запада имеют "два варианта" действий по предложениям России в отрасли безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в эфире "Соловьев LIVE", передает УНН.

"Я думаю, что они должны понимать, что у них есть два пути. Первое — это серьезно отнестись к тому, что мы положили на стол, или вот иметь дело с военно-технической альтернативой", — подчеркнул российский дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО получило российские требования не принимать Украину

Россия хочет проводить переговоры по собственным "гарантиям безопасности" только с США, поскольку считает, что вмешательство других стран "лишит смысла" такие переговоры.

В Организации Североатлантического совета приглашают Российскую Федерацию обсудить не только ее предложения, но и действия в Европе. Диалог может состояться на заседании Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем.

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