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пятница, 26 марта 2021 08:25

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

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Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие
Зеленым обозначены страны, подписавшие Конвенцию о биологическом оружии / Wikipedia

26 марта 1975-го вступила в силу Конвенция о биологическом оружии, подписанная в 1972-м 22-ю странами. В настоящее время ее подписали 168 стран. Она запрещает разработку, производство и накопление запасов биологического и токсического оружия.

Хотя история биологического оружия насчитывает более 600 лет, начиная с осады Кафы в 1346-м, международные ограничения на нее начались только с 1925 года, когда запретили использования, но не владения или разработку химического и биологического оружия. На практике это было обязательство ведущих стран не применять ее первыми.

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Опять о запрете заговорили после Второй мировой войны. К пересмотру Конвенции взялись после заседаний конференций Комитета по разоружению в Женеве в 1969-1972 годах, которая завершились Договору о нераспространении ядерного оружия.

Переговоры получили дальнейший импульс, когда США в одностороннем порядке прекратили программу разработки наступательного биологического оружия в 1969-м. В 1971-м СССР и его союзники отказались от прежних возражений против разделения на химическое и биологическое оружие, и внесли свой проект конвенции.

Заключительная стадия переговоров была достигнута, когда 5 августа 1971-го США и СССР представили идентичные, но отдельные проекты текста Конвенции. Она была открыта для подписания 10 апреля 1972-го и вступила в действие 26 марта 1975-го, после ратификации 22 странами.

В несоблюдении Конвенции обвиняли в свое время СССР, Ирак, Кубу, Иран, Ливию, КНДР, Сирию, Россию.

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