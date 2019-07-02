Страны G20 обещают не прикрывать иностранных коррупционеров

Лидеры стран хотят криминализировать подкуп иностранных чиновников. Фото: Delfi

Лидеры стран G20 не будут предоставлять убежище для обвиняемых в коррупции. Обязательства зафиксировали в соответствующей декларации, которую подписали на саммите в Осаке.

С активами обвиняемых обещают действовать соответственно - "теснее сотрудничать по возврату".

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Лидеры согласовали, что в каждой стране "Большой двадцатки" как можно быстрее должен вступить в силу закон, который предусматривает криминализацию подкупа иностранных граждан и чиновников. Также задекларированные стремление к свободной и честной торговли. Для этого указывают на необходимость в реформе Всемирной торговой организации.

Саммит G20 прошел в Осаке 28-29 июня. В G20 входят: Россия, США, Евросоюз, Турция, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.