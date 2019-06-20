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четверг, 20 июня 2019 22:28

Страны Балтии бойкотируют российскую энергетику

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Страны Балтии бойкотируют российскую энергетику
Страны отключат электроэнергетическую систему с Россией. Фото: tureks.ru

Литва, Латвия и Эстония планируют отключить постсоветскую электроэнергетическую систему с Россией.

Премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и представители Еврокомиссии утвердят календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации с системами Западной Европы, сообщает Delfi.

"Намечено очень конкретный календарь, кто, что и в какие сроки должен сделать", - сказал советник президента Литвы Нериюс Аляксеюнас.

Синхронизация должна быть реализована не позднее 2025 года. ЕК примет участие в переговорах с Россией и Беларусью, чтобы обеспечить беспроблемное отключения.

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Электросети Латвии, Литвы и Эстонии сейчас зависят от диспетчерской в ​​Москве и электросетей России.

После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году решили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.

В РФ признали, что из-за санкций страдает российская космическая промышленность. Как отмечается, в связи с ограничительными мерами Россия не получает важные зарубежные комплектующие. Об этом заявил заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

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