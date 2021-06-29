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вторник, 29 июня 2021 07:23

Страну охватила новая страшная инфекция. Количество больных перевалило за 40 800

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Страну охватила новая страшная инфекция. Количество больных перевалило за 40 800
В Индии стремительно развивается мукормикоз. Фото: pixabay.com

В Индии по состоянию на 28 июня зафиксировали 40 845 случаев мукормикоза или "черной плесени". Количество умерших достигает 3129.

Об этом рассказал министр здравоохранения и семейного благополучия страны Харша Вардхана, сообщает NDTV.

Среди заболевших 34 940 пациентов перенесли Covid-19, 26 187 имели диабет, а 21 523 принимали стероиды.

По словам Вардхана, 13 083 пациента относились к возрастной группе 18-45 лет, 17 464 зараженным было 45-60 лет, а 10 082 - более 60 лет.

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Мукоромикоза - это редкое заболевание, признаками которого являются некротические поражения в носу и на небе, вызывающие боль и лихорадку. Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на набухание и боль в глазах. Он смертельно опасен для больных диабетом, ВИЧ/СПИД и рак.

Мукормикоз считается редким заболеванием, но его случаи участились на фоне пандемии коронавируса и встречается среди тех, кто выздоровел после Covid-19. Смертность при мукормикозе достигает 50%, некоторым пациентам приходится удалять глаза.

Пациенты, страдающие на грибковую инфекцию, обычно имеют симптомы заложенности носа и кровотечения из носа, опухоль и боль в глазу, опущение век, нечеткость или потерю зрения. Вокруг носа могут образовываться черные участки кожи. Болезнь поражает носовые пазухи, мозг и легкие.

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Дата
29
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