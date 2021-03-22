Страну накрыло мощнейшее наводнение за последние 100 лет

Фото: Reuters

Восточную Австралию накрыло мощнейшее за последние 100 лет наводнение. Затопило самый населенный штат страны - Новый Южный Уэльс.

Местами уровень воды поднялся на 2 м, пишет Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали сериал о наводнении в Киеве

На прошлой неделе дожди не прекращались ни на минуту. За неделю выпала трехмесячная норма осадков.

"В прошлом году мы страдали от катастрофических пожаров, а теперь наводнения. В истории нашего штата еще не было таких экстремальных погодных условий. Мы должны объединиться и продемонстрировать поддержку друг другу в этих сложных обстоятельствах", - заявила премьер-министр Глэдис Береджиклян .

18 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома. Им компенсируют убытки.

Дороги заблокированы, тысячи домов остались без электроэнергии, в магазинах пустые полки.

На Индонезию обрушилось наводнение. Его уровень местами достигает 2 м. Тысячи людей покинули дома.