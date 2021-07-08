Страна-соседка Украины лидирует по количеству вакцинированного от Covid-19 населения

В мире сделали более 3,32 млрд прививок от коронавируса. Фото: Reuters

Польша оказалась чуть ли не на первом месте по количеству вакцинированного от коронавируса населения. По состоянию на 8 июля в стране привились 80,1% людей.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Всего в Польше сделали 60,8 млн прививок. Максимальное число вакцинированных людей - в Гибралтаре. Там препарат от коронавируса получили 100% населения.

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За Польшей по количеству прививок следует ОАЭ - 73,2% вакцинированных людей.

По состоянию на 8 июля в мире сделали более 3,32 млрд прививок. В тройку стран с наибольшим количеством введенных доз вакцин входят: Китай – 1,33 млрд, Индия – 364,6 млн и США - более 331 млн.

В мире диагностировали более 430 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии. В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания. Украина по количеству новых заражений находится на 69-м месте в мире. Среди стран Европы она на 13-м месте.