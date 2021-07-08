Страна-соседка Украины лидирует по количеству вакцинированного от Covid-19 населения

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 774
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 594
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 972
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 558
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 180
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 1755
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1359
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1323
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2745
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1854
Фото
Все фото
4
3
5
3
3
Ливнем смыло с дороги авто. Погибли женщина с ребенком: фото страшной непогоды в России
Ливнем смыло с дороги авто. Погибли женщина с ребенком: фото страшной непогоды в России
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Видео
Все видео
Украинская туристка в Египте врезалась головой в борт лодки: показали видео
Украинская туристка в Египте врезалась головой в борт лодки: показали видео
Показали кадры с предполагаемыми убийцами президента Гаити
Показали кадры с предполагаемыми убийцами президента Гаити
К посольству Беларуси пришли "фанаты" Лукашенко. Закончилось все плачевно
К посольству Беларуси пришли "фанаты" Лукашенко. Закончилось все плачевно
Российские истребители перехватили самолет США над Черным морем
Российские истребители перехватили самолет США над Черным морем
На месте падения самолета в Камчатке - нашли тела погибших: видео
На месте падения самолета в Камчатке - нашли тела погибших: видео
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 504
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2457
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 252
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1125
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2475
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
2 Просмотров: 468
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
четверг, 08 июля 2021 11:19

Страна-соседка Украины лидирует по количеству вакцинированного от Covid-19 населения

  Комментировать
Страна-соседка Украины лидирует по количеству вакцинированного от Covid-19 населения
В мире сделали более 3,32 млрд прививок от коронавируса. Фото: Reuters

Польша оказалась чуть ли не на первом месте по количеству вакцинированного от коронавируса населения. По состоянию на 8 июля в стране привились 80,1% людей.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Всего в Польше сделали 60,8 млн прививок. Максимальное число вакцинированных людей - в Гибралтаре. Там препарат от коронавируса получили 100% населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаружили специфический симптом заражения Covid-19 у вакцинированных людей

За Польшей по количеству прививок следует ОАЭ - 73,2% вакцинированных людей.

По состоянию на 8 июля в мире сделали более 3,32 млрд прививок. В тройку стран с наибольшим количеством введенных доз вакцин входят: Китай – 1,33 млрд, Индия – 364,6 млн и США - более 331 млн.

В мире диагностировали более 430 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии. В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания. Украина по количеству новых заражений находится на 69-м месте в мире. Среди стран Европы она на 13-м месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Страна-соседка Украины лидирует по количеству вакцинированного от Covid-19 населения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Украинцы и кримские татары победили войско Московы

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 7597
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 6876
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 4941
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4617
&quot;Это могла быть месть&quot; - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела
"Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела Просмотров: 4239
Мир
Транспортно-десантный корабль ВМС США направляется к Черному морю
Транспортно-десантный корабль ВМС США направляется к Черному морю Просмотров: 171
Лотерея для вакцинированных от Covid-19: многодетная мать стала миллионершей
Лотерея для вакцинированных от Covid-19: многодетная мать стала миллионершей Просмотров: 189
Байден отреагировал на убийство президента Гаити
Байден отреагировал на убийство президента Гаити Просмотров: 567
Задержали подозреваемых в убийстве президента Гаити
Задержали подозреваемых в убийстве президента Гаити Просмотров: 621
"Дельта" -штам коронавируса стал доминирующим во многих странах
"Дельта" -штам коронавируса стал доминирующим во многих странах Просмотров: 144
Больше всего комментируют
44
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
2
Краще не ризикувати
2
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
2
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
Голосов: 322
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть