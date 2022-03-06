Странам НАТО дали "зеленый свет" на поставку истребителей Украине (уточнено)

Чтобы отказаться от иморта российской нефти, нужно убедиться, что на рынке достаточно нефти, заявил Блинкен. Фото: obozrevatel

Соединенные Штаты Америки дали "зеленый свет" тем странам НАТО, которые хотят поставлять истребители Украины.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, отвечая на вопрос, может ли, например, Польша передать истребители Украины. Об этом сообщает "Украинская правда".

В Вашингтоне подчеркнули, что продолжают усилия, чтобы остановить вторжение России на украинскую территорию.

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По словам Блинкена, США вместе с союзниками в Европе рассматривают возможность отказа от импорта российской нефти как дальнейшую реакцию на вторжение России в Украину.

"Сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками и рассматриваем скоординированный путь в перспективе запрета на импорт российской нефти", - отметил госсекретарь.

Он добавил, что для введения такой меры необходимо убедиться, что на рынке достаточно нефти.

Впоследствии редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко пояснил, что слова Блинкена не так поняли: "Блинкену задали неудачный вопрос (потому что многие американские журналисты имеют очень приблизительное представление об архитектуре мира), и его ответ разлетелся как сигнал преграды снят. Но это неправильный сигнал "

6 марта оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту, который находится в окрестностях села Гавришевка под Винницей. Россияне выпустили восемь ракет. "Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной. Если вы этого не сделаете, если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, то можно сделать только один вывод: вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали", – прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.