Страна извинилась за эксперимент над детьми

Датский премьер Метте Фредериксен / Reuters

Правительство Дании извинилось перед 22 детьми, которых в середине ХХ в. забрали от родителей в Гренландии в рамках социального эксперимента, направленного на укрепление культурных связей между 2 странами.

Группе детей, которая переехала в Данию в 1951 году, обещали лучшую жизнь. Они должны были получить образование как маленькие датчане, прежде чем вернуться в Гренландию. Об этом пишет британская The Independent.

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Правительство надеялось, что дети сформируют элитную часть гренландского общества, которая сможет улучшить связи между Копенгагеном и столицей Гренландии Нуук.

"Слежу за делом в течение многих лет. До сих пор глубоко тронута человеческими трагедиями, которые произошли. Мы не можем изменить того, что было. Но можем взять на себя ответственность и извиниться перед теми, о ком должны были позаботиться, но не сделали этого", - заявила датская премьер Метте Фредериксен.

"Меня глубоко тронула история о судьбе 22 детей. Их особое воспитание имело серьезные последствия для их отношений с семьей и обществом. А также для их идентичности как гренландцев. Сейчас, почти 70 лет спустя, имеем самоуправления, и сотрудничество между Данией и Гренландией. Сейчас стоим как равные партнеры, которые вместе оглядываются в прошлое, и видят последствия политических решений того времени. У нас есть и будут как хорошие, так и печальные уроки общей истории", - заявил взамен премьер Гренландии Ким Кильсе.

16 детей впоследствии вернулись в Гренландию, которая была датской колонией до 1953-го, но их поместили в детский приют. Многие из них больше никогда не видели своих семей. Сейчас в живых осталось 6 из подопытных детей.

В отчете о социальном эксперименте, опубликованном в Копенгагене, говорится о том, кого выбрали для проекта и почему, а также, какими были последствия для пострадавших.