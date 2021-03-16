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вторник, 16 марта 2021 15:07

Страна испытает пилотный проект четырехдневной рабочей недели

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Страна испытает пилотный проект четырехдневной рабочей недели
Испанский политик Иньиго Еррехон / Getty Images

Испания намерена испытать пилотный проект четырехдневной рабочей недели после того, как правительство согласилось запустить его среди заинтересованных компаний.

В декабре 2020-го заместитель премьера Пабло Иглесиас подтвердил, что власти страны рассматривают такую ​​идею. По его словам, сокращение рабочей недели до 32 ч. без потери зарплаты приведет к увеличению количества рабочих мест. Об этом пишет The Daily Mail.

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Идею предложила небольшая левая партия Mаs Paиs. Ее член Иньиго Еррехон сказал, что такая рабочая неделя - идея, время которой пришло.

"Испания - одна из стран, где люди работают больше, чем в среднем по Европе. Но мы не входим в число самых продуктивных. Думаю, работать больше - не значит работать лучше", - говорит Еррехон.

Идея сокращенной рабочей недели приобрела популярность в нескольких развитых странах как способ повышения производительности и улучшения психического здоровья работников. В ноябре 2020-го международная коалиция политиков, профсоюзных лидеров, руководителей предприятий и активистов написала политикам Европы призыв прибегнуть к таким действиям в ответ на экономические убытки из-за коронавируса.

В Испании некоторые компании уже ввели четырехдневную рабочую неделю. Сообщается, что это привело к повышению производительности. Правительство Валенсии внесло аналогичное предложение в свой бюджет в прошлом году.

Согласно пилотному проекту, компании будут испытывать схему с минимальным риском, а расходы будут покрываться правительством на 100% в течение первого года, до 50% второй год и до 33% в течение третьего года.

Внедрение схемы станет одной из первых инициатив по сокращению рабочего времени с тех пор, как Франция начала внедрять ограничение рабочей недели до 35 ч. в 1998-м. Со своей стороны, Испания была одной из первых стран Западной Европы, которая ввела восьмичасовой рабочий день после 44-дневной забастовки в Барселоне в 1919 году.

Но не все поддерживают данную идею. Некоторые экономисты утверждают, что сокращение рабочего времени снизит уровень жизни. Лидер одной из основных деловых ассоциаций Испании назвал этот шаг безумием.

"Чтобы выйти из коронакризиса, следует приложить больше усилий, а не меньше. Испания пережила самый тяжелый спад со времен гражданской войны", - заявил в декабре 2020-го экономист Рикардо Мур.

Среди лидеров других стран в поддержку четырехдневной рабочей недели высказалась премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн. А власть Шотландии и Уэльса основала комиссии для изучения идеи. В Исландии прошли успешные испытания аналогичного пилотного проекта.

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