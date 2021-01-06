Сторонники Трампа установили виселицу перед зданием Конгресса

Сторонники действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа установили виселицу перед зданием Конгресса.
Об этом сообщает Twitter-канал Breaking News Global.
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"Сторонники Трампа размещают виселицу перед зданием Капитолия", - отмечается в сообщении.
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где парламент должен утвердить результаты выборов президента. Заседание временно прервали, а в Конгрессе объявили локдаун - здание закрыли на вход и выход.
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