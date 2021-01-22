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пятница, 22 января 2021 16:04

Сторонница QAnon из Конгресса США инициировала импичмент Байдена

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Сторонница QAnon из Конгресса США инициировала импичмент Байдена
Марджори Грин обвинила Байдена в коррупции. Фото: The hill

Член Конгресса от Республиканской партии и сторонница конспирологической теории заговора QАnon Марджори Грин выполнила свое обещание и инициировала импичмент президента США Джо Байдена через день после его присяги.

Женщина обвинила Байдена в злоупотреблении властью во время пребывания на посту вице-президента США, сообщило издание The Hill.

По словам Грин, Байден не подходит для того, чтобы занимать пост президента.

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"Его модель злоупотребления властью как вице-президента времен президентства Барака Обамы является длительной и тревожной. Президент Байден продемонстрировал, что он сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний", - говорится в заявлении Грин.

Издание считает, что вероятность рассмотрения импичмента Байдена низкая, поскольку большинство в Сенате принадлежит демократам, которые выдвигали его на пост президента.

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин планирует инициировать импичмент новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена 20 января - в день его инаугурации.

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