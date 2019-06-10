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понедельник, 10 июня 2019 15:13

Столтенберг назвал Россию угрозой военного блока

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Столтенберг назвал Россию угрозой военного блока
Йенс Столтенберг. Фото: LIGA.ne

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой военного блока.

Столтенберг назвал Россию "самой непредвиденной ситуацией в сфере безопасности на многие годы", - сообщает сербская газета Политика.

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"Абсолютно точно, что сегодня мы сталкиваемся с самой непредвиденной ситуацией в сфере безопасности на много лет. Это все более агрессивная политика России, кіберзагроза, гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и террористическая угроза, постоянно продолжается. В качестве ответа на это НАТО ускоренно проводит больше всего корректировки коллективной обороны со времен холодной войны. Таким образом, во все менее предсказуемом мире НАТО так же важен, как был всегда", - заявил Столтенберг.

— Украина в Евросоюзе — это смерть российского имперского проекта, мощный удар по авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве.

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