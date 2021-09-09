Столкнулись два парома: есть жертвы и десятки пропавших без вести

В индийском штате Ассам на реке Брахмапутра столкнулись два парома. В результате инцидента погиб один человек, более 30 числятся пропавшими без вести.
ЧП произошло 8 сентября в 16:30, передает BBC.
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42 человека удалось спасти, отметила местная власть. Всего на паромах находились 120 человек.
На опубликованном видео видно, что одно из судов переворачивается после столкновения. Люди попадали в воду, некоторым удалось доплыть до уцелевшего парома.
К спасательной операции присоединились местные жители на лодках.
В Боливии пассажирский автобус сорвался в пропасть с высоты 200 м. Погиб 21 человек. Среди жертв есть трое несовершеннолетних. 10 пассажиров госпитализированы.
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