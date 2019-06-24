Столкновение истребителей: нашли пилотов

Нашли пилотов истребителей, которые столкнулись в Германии. Фото: BBC.com

В Германии нашли одного из пилотов, который катапультировался при столкновении двух истребителей. Второй пилот, вероятно, погиб.

Как отмечается, обломки обеих истребители были найдены на расстоянии 10 км друг от друга. Полиция призвала местных жителей не приближаться к ним. Об этом сообщает Европейская правда.

Один из пилотов приземлился со своим парашютом на дерево, он жив. В то же время у обломков другого истребителя нашли части тела человека. Вероятно, это останки второго пилота, однако полиция эту информацию не подтверждает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские самолеты нарушили воздушное пространство Японии

Столкнулись 2 истребителя Еurofighter вооруженных сил Германии. Авария произошла 24 июня в районе федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания на северо-востоке страны.