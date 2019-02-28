 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2853
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1494
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
2 Просмотров: 954
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2250
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1539
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 765
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3294
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1647
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 549
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2115
Фото
Все фото
16
4
4
22
6
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
&quot;Как настоящая Барби&quot; - мужчина потратил более $ 19 тысяч на операции красоты
"Как настоящая Барби" - мужчина потратил более $ 19 тысяч на операции красоты
Толстая крыса застряла в отверстии люка: спасатели организовали операцию спасения
Толстая крыса застряла в отверстии люка: спасатели организовали операцию спасения
Кони, буддисты и хрущевки - как жили монголы в 1960-х
Кони, буддисты и хрущевки - как жили монголы в 1960-х
Четверо в одном саркофаге - женщина раскопала гробницу в своем огороде
Четверо в одном саркофаге - женщина раскопала гробницу в своем огороде
Видео
Все видео
"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима
"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
300 автомобилей сгорели на авиашоу
300 автомобилей сгорели на авиашоу
Путина раскритиковала пенсионерка из России
Путина раскритиковала пенсионерка из России
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1494
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1539
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1368
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4329
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2997
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 234
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
пятница, 01 марта 2019 02:24

Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16

  Комментировать

Француженка 29-летняя Шарлотт Мано создала фотопроект с собственной матерью "Спасибо, мама". Накануне у нее обнаружили неизлечимую болезнь
Фото: birdinflight.com
Француженка 29-летняя Шарлотт Мано создала фотопроект с собственной матерью "Спасибо, мама". Накануне у нее обнаружили неизлечимую болезнь
Француженка 29-летняя Шарлотт Мано создала фотопроект с собственной матерью "Спасибо, мама". Накануне у нее обнаружили неизлечимую болезнь
Француженка 29-летняя Шарлотт Мано создала фотопроект с собственной матерью "Спасибо, мама". Накануне у нее обнаружили неизлечимую болезнь
Француженка 29-летняя Шарлотт Мано создала фотопроект с собственной матерью "Спасибо, мама". Накануне у нее обнаружили неизлечимую болезнь

Француженка 29-летняя Шарлотт Мано создала фотопроект с собственной матерью "Спасибо, мама". Накануне у нее обнаружили неизлечимую болезнь.

Мано говорит, что с первого взгляда трудно догадаться о чем серия. На фотографиях две женщины на фоне природы, почти обнаженные, сообщает BirdinFlight.

"Кроме портретов в серии также есть изображение предметов и локаций, связанных с личностями героинь: птицы, цветы, кровать. Эти две женщины - моя мама и я. Проект - о наших запутанных и напряженных отношениях. Снимать его я начала, когда у мамы диагностировали неизлечимое заболевание", - говорит фотограф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц

Шарлотт признается, что такого близкого контакта с мамой, никогда ранее не было. Проект стал самым наполненным смыслом событием в ее жизни. С первого кадра женщины не смогли остались прежними.

"Мы снимали как жизнь, так и приближение смерти. В теле, особенно обнаженном, есть свое особое чувство правды. И именно таким - правдивым, честным и прозрачным - я хотела видеть проект. У меня не было цели показать какие-то эстетические стороны - важнее была откровенность. и именно в несовершенстве удалось найти поэзию и искренность", - говорит Мано.

Украинский фотодокументалист Александр Гляделов открыл выставку "Жизнь, смерть, любовь и другие необратимые обстоятельства" в Берлине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 33802
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции Просмотров: 23922
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 1 Просмотров: 21672
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 3 Просмотров: 15085
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 10497
Мир
Проститутка Настя Рыбка рассказала о своей популярности среди российских политиков
Проститутка Настя Рыбка рассказала о своей популярности среди российских политиков Просмотров: 1089
13-летний мальчик-диабетик умер после лечения шарлатаном
13-летний мальчик-диабетик умер после лечения шарлатаном Просмотров: 558
Показали самую древнюю тату-машинку
Показали самую древнюю тату-машинку Просмотров: 90
На российском горнолыжном курорте произошла трагедия, много жертв
На российском горнолыжном курорте произошла трагедия, много жертв Просмотров: 2169
Лондонский суд арестовал имущество Фирташа
Лондонский суд арестовал имущество Фирташа Просмотров: 405
Больше всего комментируют
21
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
19
Порошенко отличился странным поведением
8
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
Голосов: 83
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua