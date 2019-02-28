Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте

Фото: birdinflight.com

Француженка 29-летняя Шарлотт Мано создала фотопроект с собственной матерью "Спасибо, мама". Накануне у нее обнаружили неизлечимую болезнь.

Мано говорит, что с первого взгляда трудно догадаться о чем серия. На фотографиях две женщины на фоне природы, почти обнаженные, сообщает BirdinFlight.

"Кроме портретов в серии также есть изображение предметов и локаций, связанных с личностями героинь: птицы, цветы, кровать. Эти две женщины - моя мама и я. Проект - о наших запутанных и напряженных отношениях. Снимать его я начала, когда у мамы диагностировали неизлечимое заболевание", - говорит фотограф.

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Шарлотт признается, что такого близкого контакта с мамой, никогда ранее не было. Проект стал самым наполненным смыслом событием в ее жизни. С первого кадра женщины не смогли остались прежними.

"Мы снимали как жизнь, так и приближение смерти. В теле, особенно обнаженном, есть свое особое чувство правды. И именно таким - правдивым, честным и прозрачным - я хотела видеть проект. У меня не было цели показать какие-то эстетические стороны - важнее была откровенность. и именно в несовершенстве удалось найти поэзию и искренность", - говорит Мано.

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